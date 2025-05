AgenPress. L’esercito israeliano ha annunciato che l’attentato contro una scuola nella città di Gaza aveva come obiettivo “alti esponenti del terrorismo”.

L’attacco aveva come obiettivo “alti esponenti del terrorismo che operavano in un centro di comando e controllo di Hamas e della Jihad islamica, situato in una zona che in precedenza fungeva da scuola (…) nel settore di Gaza City”.