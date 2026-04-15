Bisceglie. Un uomo di 61 anni ha lanciato la moglie dal balcone, poi togliersi la vita gettandosi a sua volta

AgenPress. A Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) si è consumata una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale: Un uomo di 61 anni, Luigi Gentile, ha lanciato la moglie 54enne, Patrizia Lamanuzzi, dal balcone della loro abitazione, per poi togliersi la vita gettandosi a sua volta nel vuoto. Entrambi sono morti sul colpo. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l’altro a Trani.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio maturato in un contesto familiare già compromesso. La coppia, infatti, stava affrontando un periodo difficile e pare fosse in corso una separazione. Un elemento che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver contribuito ad alimentare tensioni e conflitti sfociati nel gesto estremo.

L’allarme è stato dato dai vicini, che hanno assistito alla scena o udito le urla provenire dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi e le forze dell’ordine, ma per i due coniugi non c’era ormai più nulla da fare.

Le autorità stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e comprendere cosa abbia portato l’uomo a compiere un gesto così violento. Non si esclude che nelle prossime ore possano emergere ulteriori dettagli sul rapporto tra i due e sulle eventuali precedenti segnalazioni di conflitti o episodi di violenza domestica.

La tragedia riaccende i riflettori sul tema della violenza all’interno delle relazioni e sulle difficoltà che spesso accompagnano le separazioni, sottolineando ancora una volta l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di disagio familiare.