Gaza: La FNOPO accanto alla pediatra che ha perso i suoi nove figli

Non possiamo restare in silenzio di fronte a una tragedia così disumana. Colpire una casa, una madre, una professionista della salute, e spezzare così brutalmente la vita di nove bambini, significa colpire il cuore stesso dell’umanità.

Come ostetriche, come professioniste della nascita e della cura, difendiamo il diritto alla vita in ogni sua fase, dal primo vagito alla crescita. Ogni bambino che muore in un conflitto non è solo una vittima, ma un fallimento collettivo.

Chiediamo il rispetto del diritto internazionale, la protezione dei civili e degli operatori sanitari, e ribadiamo con forza: i bambini non sono – e non devono mai diventare – bersagli.

Alla collega colpita da un dolore così indicibile va la nostra solidarietà e vicinanza. E a tutte le donne, madri e professioniste che operano nei teatri di guerra, il nostro impegno a continuare a dare voce, cura e difesa alla dignità umana, ovunque essa venga violata. Ogni donna, ogni bambino, ogni uomo che ha lasciato la propria vita in battaglie di supremazia politica, religiosa, sociale è un fallimento per tutte/ti per il futuro”.

