AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, Abiy Ahmed Ali.

Nel confermare l’importanza del partenariato tra le due Nazioni, il colloquio ha fatto emergere il profondo apprezzamento da parte etiopica per l’attuazione delle numerose iniziative concordate, nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa, nei settori dell’acqua, del rafforzamento delle strutture sanitarie e dell’agricoltura sostenibile.

Il Presidente del Consiglio ha, inoltre, espresso apprezzamento per le incisive riforme economiche in corso, che permettono all’Etiopia di continuare ad intraprendere un percorso di crescita e di incremento degli investimenti italiani, sulla base della storica proficua collaborazione economica.

In conclusione d’incontro, il Presidente del Consiglio ha confermato la volontà di recarsi in visita in Etiopia per co-presiedere con il Primo Ministro Abiy il Vertice delle Nazioni Unite sulla Sicurezza Alimentare, che si terrà ad Addis Abeba il prossimo 28 luglio.