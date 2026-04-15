Turchia: il bilancio delle vittime dell’attacco armato alla scuola sale a 9

AgenPress. Il ministro dell’Interno turco ha annunciato che il numero delle vittime dell’attacco armato a una scuola di Kahramanmaras è aumentato.

“Abbiamo 9 morti, di cui 8 studenti e un insegnante. I medici stanno lottando per stabilizzare le condizioni dei feriti, molti dei quali sono ricoverati in gravi condizioni, il che acuisce i timori di un ulteriore aumento del bilancio delle vittime.

Il Ministro dell’Interno ha riferito che il responsabile sarebbe uno studente quattordicenne.

Le indagini delle autorità sono in pieno svolgimento, con l’obiettivo di chiarire le circostanze dell’attacco. Il presunto attentatore avrebbe inviato un messaggio minaccioso tramite i social media. “Siate pronti, tra pochi giorni ci sarà un attacco a questa scuola, siate pronti!”, avrebbe scritto, secondo quanto riportato dai media turchi.