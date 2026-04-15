Trump afferma di aver chiesto al presidente cinese Xi di non fornire armi all’Iran

AgenPress. Donald Trump ha chiesto al presidente cinese Xi Jinping in una lettera di non fornire armi all’Iran , e Xi ha risposto che la Cina non stava fornendo armi a Teheran, ha detto il presidente degli Stati Uniti in un’intervista.

Trump nell’intervista non ha specificato quando siano avvenute le lettere di scambio. La settimana scorsa aveva minacciato i paesi con un dazio immediato del 50% se avessero fornito armi all’Iran.

“Gli ho scritto una lettera chiedendogli di non farlo, e lui mi ha risposto dicendo che, in sostanza, non lo farà”, ha dichiarato Trump. Ha anche affermato di non aspettarsi che le fluttuazioni del mercato petrolifero globale dovute alla guerra contro l’Iran e i cambiamenti in Venezuela influenzino le dinamiche del suo incontro previsto con Xi il mese prossimo . “Lui ha bisogno del petrolio. Noi no”, ha detto Trump.

In un successivo post su Truth Social, Trump ha anche scritto che stava “aprendo definitivamente” lo Stretto di Hormuz e che la Cina ne era molto contenta.