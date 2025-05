Caiata (FDI): Inaccettabili le accuse del Consiglio d’Europa su Forze dell’Ordine italiane

AgenPress. “Inaccettabili le accuse del Consiglio d’Europa: le Forze dell’Ordine italiane meritano rispetto, non diffamazione” – così dichiara in una nota il Presidente dell’Ince, On. Salvatore Caiata in riferimento alle recenti dichiarazioni espresse dal Consiglio d’Europa, che definiscono le Forze dell’Ordine italiane come “razziste”,

“Le donne e gli uomini in divisa che operano ogni giorno sul territorio nazionale svolgono il loro lavoro con spirito di servizio, professionalità e dedizione, spesso in condizioni difficili e a rischio della propria incolumità, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di origine, religione o condizione sociale”.

“Accuse generalizzate e ideologiche come quelle contenute nel rapporto del Consiglio d’Europa ledono non solo la reputazione di un intero corpo dello Stato, ma anche il legame di fiducia tra istituzioni e cittadini. Il rispetto dei diritti umani, la tutela delle minoranze e il contrasto a ogni forma di discriminazione sono principi cardine del nostro ordinamento e alla base della formazione e delle linee operative delle forze dell’ordine italiane”.

“Affermazioni ingiustificate di un organo ormai fortemente politicizzato che non solo rischiano di alimentare tensioni sociali, ma delegittimano il lavoro quotidiano di chi protegge le nostre comunità. Maggiore rigore e imparzialità dovrebbe guidare le analisi, evitando giudizi sommari che non corrispondono alla realtà dei fatti ma soltanto a giudizi presi da chi non vive, né tantomeno conosce la realtà della nostra Nazione” – conclude il deputato di Fratelli d’Italia.