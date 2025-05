Oltre 1 milione di bambini a rischio per la diffusione del colera nello Stato di Khartoum (Sudan)

Dal gennaio 2025 nello Stato di Khartoum (Sudan) sono stati segnalati più di 7.700 casi di colera, di cui oltre 1.000 in bambini sotto i cinque anni, e 185 decessi associati.

AgenPress. Secondo le autorità sanitarie, dal gennaio 2025 nello Stato di Khartoum (Sudan) sono stati segnalati più di 7.700 casi di colera, di cui oltre 1.000 in bambini sotto i cinque anni, e 185 decessi associati. L’UNICEF e i suoi partner stanno collaborando con il Ministero federale della Sanità per contenere la diffusione della malattia mortale e salvare vite umane.

Dall’inizio del brutale conflitto, più di 3 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case nello Stato di Khartoum e la violenza ha sconvolto la vita di milioni di persone. Dall’inizio del 2025, quando ampie zone dello Stato sono diventate più accessibili, più di 34.000 persone sono tornate nello Stato di Khartoum. La maggior parte sta tornando in case danneggiate, in aree in cui i servizi di base – tra cui l’acqua e i servizi igienici – sono in gran parte non disponibili. Si stima che oltre un milione di bambini viva nelle località colpite dello Stato di Khartoum.

I continui attacchi alle centrali elettriche nello Stato di Khartoum nell’ultimo mese hanno interrotto la fornitura di elettricità e peggiorato la carenza d’acqua, con un impatto significativo sull’accesso all’acqua sicura e pulita. Ciò ha costretto molte famiglie a raccogliere l’acqua da fonti non sicure e contaminate, aumentando il rischio di colera e di altre malattie mortali trasmesse dall’acqua, soprattutto nei quartieri sovraffollati e nei siti di sfollamento. I casi di colera sono aumentati in modo significativo, passando da 90 casi segnalati al giorno a 815 casi segnalati al giorno tra il 15 e il 25 maggio – un aumento di nove volte in soli 10 giorni.

Inoltre, due delle sette località dello Stato – Jebel Aulia e Khartoum – sono a rischio carestia e rappresentano il 33% dei 307.000 bambini con malnutrizione acuta nello Stato. Si stima che 26.500 di questi bambini soffrano di malnutrizione acuta grave, la forma più letale di malnutrizione. Per i bambini già indeboliti dalla mancanza di cibo nutriente, il colera o qualsiasi altra causa di diarrea grave può essere fatale se non viene trattata tempestivamente.

“Stiamo correndo contro il tempo insieme ai nostri partner per fornire assistenza sanitaria di base, acqua pulita e una buona alimentazione, oltre ad altri servizi salvavita, ai bambini che sono altamente vulnerabili alle malattie mortali e alla malnutrizione acuta grave”, ha dichiarato Sheldon Yett, Rappresentante UNICEF per il Sudan. “Ogni giorno, sempre più bambini sono esposti alla doppia minaccia del colera e della malnutrizione, ma entrambe sono prevenibili e curabili, a patto di essere in grado di raggiungere i bambini in tempo”.

L’UNICEF sta attuando una risposta al colera su più fronti a Khartoum, rivolgendosi alle comunità ad alto rischio e sostenendo le infrastrutture idriche essenziali, tra cui la fornitura di prodotti chimici per il trattamento dell’acqua (polimero e cloro) e di un generatore da 1.000 kilovolt-ampere per sostenere le operazioni dell’impianto di trattamento dell’acqua di Al Manara, che serve oltre un milione di persone a Karrari e Old Omdurman.

L’UNICEF e i partner stanno distribuendo prodotti chimici per il trattamento dell’acqua per uso domestico per ridurre la trasmissione nelle comunità, distribuendo sistemi di trattamento dell’acqua in tutti i luoghi di approvvigionamento per fornire acqua potabile sicura e mobilitando squadre di pronto intervento per sostenere la depurazione e la disinfezione dell’acqua. L’UNICEF sta anche coinvolgendo le comunità, attraverso il dialogo e i social media, per diffondere messaggi chiave sulle cause, i sintomi e la prevenzione del colera.

Finora, quest’anno, l’UNICEF ha distribuito in Sudan più di 1,6 milioni di vaccini orali contro il colera e sta sostenendo campagne di immunizzazione nelle aree colpite. L’UNICEF ha fornito kit per il trattamento del colera e sta sostenendo l’invio di operatori in prima linea nei Centri per il trattamento del colera per rafforzare la risposta. L’UNICEF sta inoltre sostenendo la formazione di funzionari della sanità pubblica per il controllo della prevenzione delle infezioni e di membri della comunità per monitorare la situazione sul campo.

L’UNICEF continua a sostenere la fornitura di servizi nutrizionali salvavita attraverso 105 programmi di gestione ambulatoriale presso strutture sanitarie e 4 centri di stabilizzazione nello Stato di Khartoum.