Sardone (Lega), Danimarca socialdemocratica propone divieto velo integrale a scuola

AgenPress. “Divieto del velo islamico integrale, burqa e niqab, nelle scuole e nelle università: non è una proposta di qualche estremista, ma l’iniziativa della premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen. La motivazione è chiara: ‘esistono lacune legislative che contribuiscono all’oppressione delle donne, anche negli ambienti scolastici.’ Ed è difficile non essere d’accordo.

Frederiksen ha affermato con fermezza: ‘Siete liberi di avere la vostra religione, ma quando siete a scuola, siete lì per imparare.’. Ha inoltre annunciato l’intenzione di eliminare le sale di preghiera da scuole e università, poiché non promuovono l’inclusione, ma rischiano di alimentare discriminazioni e pressioni sociali. E ora, cosa diranno le donne di sinistra di fronte a una proposta che arriva proprio da una leader del loro stesso schieramento? Personalmente, ritengo fondamentale introdurre anche in Italia un divieto del velo islamico nelle scuole.

Per molte ragazze, il velo rappresenta una forma di oppressione e una concreta limitazione della libertà individuale. Di certo non è un simbolo di emancipazione, come sostiene una parte della sinistra italiana. Non possiamo accettare che l’immagine della donna sottomessa, ancora promossa in molte comunità islamiche, venga normalizzata nelle nostre aule. Né che si arrivi, come accaduto l’anno scorso in un istituto scolastico di Abbiategrasso, a proporre corsi di insegnamento del velo islamico.”

Così in una nota Silvia Sardone, vicesegretario della Lega.