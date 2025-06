Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: ”Casa Bianca o casa Vianello?”

AgenPress. “Quanto sta accadendo in queste ore alla Casa Bianca, è sinceramente fuori di ogni logica. È imbarazzante e singolare vedere che la prima potenza del mondo, sia governata così e che una istituzione credibile sia caduta a livelli involontariamente grotteschi.

È vero, bisogna rispettare le scelte del popolo, Trump è stato eletto dai cittadini made in Usa in piena democrazia. Però assistere ad un furibondo litigio a colpi di insulti e telefonate tra il Presidente Trump e Elon Musk, una volta suo pretoriano di ferro, suona male. Ricordo, in aggiunta, che Musk è stato sino a qualche ora fa uomo delle istituzioni voluto proprio da Trump che oggi lo sbeffeggia e giudica problematico.

Delle due l’una: o Trump non sa scegliere i suoi collaboratori, ed è grave, o Elon Musk non sa amministrare ed è ugualmente preoccupante. Trump non ci fa annoiare, tra invettive, decreti e dazi, riserva sorprese ogni giorno. Peccato che queste sorprese potrebbero fare male sia agli stessi cittadini che egli amministra, l’inflazione statunitense infatti sta risalendo, e ai cittadini del mondo. Viene da sorridere: è Casa Bianca o Casa Vianello?”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Sclipoti Isgrò.