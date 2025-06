Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Israele rispetti diritti umani”

AgenPress. “Le cronache riportano ogni giorno notizie di bombardamenti e vittime tra i civili a Gaza dove la situazione anche dal punto di vista alimentare si è fatta drammatica. Vengono denunciati anche da osservatori neutrali, atti di sospensione nei rifornimenti degli aiuti da parte delle Forze israeliane.

Oggi le cronache segnalano che una nave di aiuti alimentari di Freedom Flotilla sarebbe stata colpita con sostanze urticanti da parte di droni israeliani. E’ora che in una terra che ha visto nascere le tre religioni monotriste tornino pace e dialogo.Israele ha diritto a vivere tranquillo come stesso diritto spetta ai palestinesi. Cessi la violenza e non si ostacolino gli aiuti. E’ un problema di umanità e rispetto del diritto internazionale.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile del Dipartimento Salute della DC , Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.