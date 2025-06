Il Consiglio definisce le priorità dell’UE nella lotta alla criminalità per i prossimi anni

Garantire la sicurezza dei cittadini è uno dei compiti cardine di ogni Stato democratico. A livello europeo, ci impegniamo a combattere la criminalità organizzata affinché i nostri cittadini possano vivere in uno spazio di libertà e sicurezza. EMPACT è uno strumento chiave per realizzare questo obiettivo.

Tomasz Siemoniak, ministro polacco degli Interni e dell’Amministrazione

AgenPress. Oggi il Consiglio ha concordato le priorità dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità nei prossimi quattro anni (2026-2029). Tali priorità saranno attuate attraverso il quadro di lotta alla criminalità dell’UE, la Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (EMPACT), che riunisce gli Stati membri, l’UE e attori internazionali.

EMPACT affronta in modo coordinato le principali minacce poste dalla criminalità grave e organizzata nell’UE. Riunisce parti interessate di diversi settori, come le forze dell’ordine, le dogane, le autorità giudiziarie, i paesi terzi e il settore privato, per combattere insieme la criminalità, anche attraverso la prevenzione e lo sviluppo di capacità.

Il Consiglio ha individuato le seguenti sette priorità dell’UE in materia di criminalità per il ciclo EMPACT 2026-2029:

Identificare e smantellare le reti criminali e gli individui più pericolosi

Contrastare i crimini in più rapida crescita nella sfera online: attacchi informatici, sfruttamento sessuale dei minori online e frodi online

Lotta al traffico di droga

Contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani

Crimine legato alle armi da fuoco e agli esplosivi

Smantellare le reti coinvolte nei crimini ambientali

Combattere i reati economici e finanziari come le frodi IVA e i reati contro la proprietà intellettuale

Le priorità tengono conto del fatto che la criminalità organizzata e grave sta progressivamente destabilizzando le nostre società (ad esempio diffondendo violenza e corruzione), si verifica sempre più spesso online ed è fortemente accelerata dall’intelligenza artificiale e da altre nuove tecnologie.

Il meccanismo EMPACT promuove la cooperazione multiagenzia, multiattore, transfrontaliera, innovativa e strutturata, offrendo una piattaforma unica che facilita i collegamenti e fornisce supporto finanziario agli Stati membri. Pertanto, è fondamentale superare le problematiche persistenti (ad esempio relative al finanziamento e all’impegno degli attori coinvolti nell’EMPACT) e consentire a EMPACT di raggiungere e sfruttare appieno il suo potenziale. Il Consiglio esorta tutte le parti interessate ad agire per garantire che EMPACT passi al livello successivo.

Il successo di EMPACT dipende da finanziamenti sufficienti e sostenibili. In quest’ottica, il Consiglio invita la Commissione a proporre un aumento della dotazione di bilancio dell’UE per EMPACT, anche attraverso un maggiore contributo dell’UE a Europol.

L’attuazione concreta di queste priorità di lotta alla criminalità avverrà sulla base di Piani d’Azione Operativi (PPA). Tutti i servizi e le parti interessate, a livello nazionale e dell’UE, sono chiamati a stanziare risorse per attuare le azioni operative previste dai PPA.

EMPACT è stato istituito nel 2010 per affrontare le minacce più gravi poste dalla criminalità organizzata internazionale che colpisce l’UE. EMPACT fornisce un quadro che riunisce le autorità di contrasto degli Stati membri, Europol, altre agenzie e organi dell’UE, nonché un’ampia gamma di partner multidisciplinari per contrastare la criminalità organizzata e grave in modo più efficace. EMPACT traduce gli obiettivi strategici a livello europeo in azioni operative concrete.

EMPACT rafforza la cooperazione tra polizia, guardia di frontiera e costiera, autorità doganali, giudiziarie, amministrative e fiscali, nonché istituzioni, organi, agenzie e reti UE pertinenti. Coinvolge anche paesi terzi, organizzazioni internazionali e, ove pertinente, il settore privato.

EMPACT opera in cicli quadriennali. Ogni ciclo inizia con la Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell’UE (EU SOCTA), elaborata da Europol, che evidenzia le minacce più urgenti e funge da contributo per le conclusioni del Consiglio che definiscono le priorità dell’UE in materia di criminalità per il nuovo ciclo.

Nel 2024, le azioni dell’EMPACT hanno portato a oltre 12.000 arresti e sequestri di beni e proprietà per un valore di 1 miliardo di euro.