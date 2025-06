Annessione illegale della Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Russia: l’UE proroga le misure restrittive fino al 23 giugno 2026

AgenPress. Il Consiglio ha deciso oggi di prorogare fino al 23 giugno 2026 le sanzioni introdotte dall’UE in risposta all’annessione illegale della Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione Russa .

Le misure restrittive attualmente in vigore sono state introdotte per la prima volta nel giugno 2014 e includono divieti sulle importazioni nell’UE di prodotti provenienti dalla Crimea o da Sebastopoli, annesse illegalmente, e di investimenti infrastrutturali o finanziari e servizi turistici provenienti dalla Crimea o da Sebastopoli, annesse illegalmente. Inoltre, sono soggette a restrizioni UE anche le esportazioni di determinati beni e tecnologie verso aziende della Crimea o per l’utilizzo nella Crimea annessa illegalmente nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia o per la prospezione, l’esplorazione e la produzione di petrolio, gas e risorse minerarie .

L’UE non riconosce e continua a condannare l’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione Russa, in quanto violazione del diritto internazionale.

Dal 2022, la Russia ha ulteriormente violato la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina con la sua guerra di aggressione immotivata e ingiustificata contro l’Ucraina. L’UE rimane ferma nel suo impegno per l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e per il suo intrinseco diritto all’autodifesa contro l’aggressione russa, e si impegna ad attuare pienamente la sua politica di non riconoscimento.