AgenPress. Roma accoglie il 17 e 18 giugno 2025 “La 2 Giorni della Dieta Mediterranea”, un evento che intende celebrare i valori culturali, paesaggistici e alimentari propri di uno stile di vita riconosciuto patrimonio immateriale dell’umanità.

L’iniziativa, che si terrà presso il Teatro del Pepe in Via Valadier 36/A, nasce nell’ambito del progetto HUB RE.FOOD 360 – Rural Food Revolution e vede il sostegno e la partecipazione di quasi tutti i Gal della Campania; in questi due giorni saranno presentati come buona pratica i nuovi grand tour del turismo esperenziale come modello di sviluppo locale legato alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Il programma si apre martedì 17 giugno alle ore 18.00 con il convegno dal titolo “I Nuovi Percorsi del Grand Tour tra Paesaggi e Sapori”, coordinato dal professor Vincenzo Pepe, ordinario presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. A portare i saluti istituzionali saranno Gabriele De Marco, amministratore delegato del Gal Cilento, Luca Cerretani, coordinatore dello stesso GAL, e Claudio Aprea, europrogettista.

Interverranno inoltre figure di rilievo del mondo accademico, professionale e sanitario, tra cui l’ingegner Michele Sartoris, presidente dell’Agenzia Viaggi Morandi Tour, la professoressa Mihaela Gavrila dell’Università “La Sapienza” di Roma, l’avvocata Loredana Cantone, coautrice del libro “La Buona Pratica”, e il dottor Giovanni Carnovale, dell’Ordine dei Medici di Roma. La serata sarà impreziosita da intermezzi musicali della pianista Marina Ciubotaru e arricchita dalla degustazione di prodotti tipici campani.

La manifestazione proseguirà mercoledì 18 giugno, a partire dalle ore 11.00, con una visita guidata tra le eccellenze enogastronomiche della Campania, offrendo al pubblico l’occasione di immergersi nei sapori autentici e nelle storie dei territori rurali che fanno della Dieta Mediterranea un esempio di equilibrio tra salute, identità e sostenibilità. Alle ore 17.00 si terrà un secondo convegno, coordinato dal giornalista Marco Zonetti, che vedrà nuovamente la partecipazione del Gal Cilento ed esperti di sviluppo locale con la partecipazione della prof. Daniela Di Bartolomeo vice presidente Gal Cilento a testimonianza della continuità e della coerenza dell’approccio multidisciplinare all’argomento.

“La Dieta Mediterranea non è soltanto un modello alimentare, ma un patrimonio di civiltà, una cultura che parla di equilibrio tra uomo e ambiente, di saperi antichi e innovazione responsabile,” afferma il professor Vincenzo Pepe. “Attraverso eventi come questo possiamo rafforzare la consapevolezza collettiva sull’importanza di custodire ciò che ci definisce come comunità e proiettarlo nel futuro con rinnovata visione.”