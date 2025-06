Sanità, Schillaci: “Firma contratto buona notizia per i lavoratori, ora si proceda con il prossimo rinnovo”

AgenPress. “La firma della pre-intesa per il rinnovo del contratto per il comparto sanità è una buona notizia per i lavoratori che aspettavano da tempo la conclusione delle trattative e finalmente potranno beneficiare non solo degli incrementi salariali ma anche delle nuove tutele previste dal contratto. Il Governo ha già garantito le risorse necessarie per il rinnovo 2025-2027 e mi auguro si proceda speditamente nell’esclusivo interesse dei lavoratori”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.