Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Trump, abbassare i toni ed evitare tragici errori del passato”

AgenPress. “Con riferimento alle affermazioni del Presidente Trump, che minaccia di entrare nel conflitto Iran-Israele, ritengo che esse siano intempestive e non opportune. La prima potenza del mondo deve contribuire alla pace col dialogo e la persuasione e non alla excalation militare. Del resto, Trump aveva promesso, per ora senza successo, di risolvere il contenzioso Russia-Ucraina.

Bisogna aver cautela, per evitare i tragici errori del passato. Come nel caso dell’invasione dell’Iraq del 2003, da parte di una coalizione guidata dagli Stati Uniti d’America che ha deposto Saddam. La coalizione ha accusato l’Iraq di possedere armi di distruzione di massa e di avere legami con Al Qaida. Quanto diffuso allora dagli organi di Informazione, corrispondeva alla verità?”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile del dipartimento Salute della DC, Sen Domenico Scilipoti Isgrò.