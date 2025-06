Putin: l’Iran ha il diritto di utilizzare le tecnologie atomiche per scopi pacifici

AgenPress. L’Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare civile e di utilizzare le tecnologie atomiche per scopi pacifici, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista a Sky News Arabia.

“L’Iran ha il diritto di perseguire programmi di tecnologia nucleare per scopi pacifici”, ha affermato il capo di Stato russo. Secondo lui, la Russia è pronta a fornire all’Iran “l’assistenza e il supporto necessari per lo sviluppo dell’energia nucleare pacifica, proprio come ha fatto negli anni precedenti”.

“Ci sono questioni specifiche, a mio avviso, che possono e devono essere oggetto di negoziati”, ha aggiunto Putin, sottolineando che sia l’Iran che Israele dovrebbero essere coinvolti nel processo negoziale per risolvere la crisi che circonda il programma nucleare iraniano.