Sergei Tikhanovsky, leader dell’opposizione bielorussa, è stato rilasciato

AgenPress. Sergei Tikhanovsky, leader dell’opposizione bielorussa, marito di Svetlana Tikhanovskaya, che ha preso il suo posto al momento dell’arresto, è stato rilasciato oggi insieme ad altri 13 prigionieri politici.

Un portavoce del Primo Ministro lituano ha annunciato che Sergej Tikhanovskij e gli altri 13 prigionieri politici si trovano in Lituania, sani e salvi e ricevono le cure necessarie. Si tratta di 5 bielorussi, 3 polacchi, 2 lettoni, 2 giapponesi, 1 estone e 1 svedese.

Svetlana Tikhanovskaya ha pubblicato un video in cui abbraccia un uomo con la testa rasata che la bacia. Poi, nel suo messaggio a X, ha ringraziato Donald Trump “e gli alleati europei per tutti i loro sforzi”.

“Mio marito Sergei è libero! È difficile descrivere la gioia che ho nel cuore”, ha scritto. “Non è finita! 1.150 prigionieri politici rimangono dietro le sbarre. Devono essere tutti rilasciati”.

Sergei Tikhanovsky, 46 anni, è stato arrestato nel maggio 2020, poco prima delle elezioni presidenziali di agosto, che hanno scatenato uno storico movimento di protesta popolare contro le massicce frodi in Bielorussia. Ne è seguita una brutale repressione ordinata da Aleksandr Lukashenko.

Dopo la sua prigionia, la moglie prese il suo posto e guidò la campagna elettorale dell’opposizione bielorussa. Lukashenko fu dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali del 2020 con l’80% dei voti, come annunciato ufficialmente. Decine di migliaia di persone scesero in piazza per denunciare i brogli massicci.

Le autorità bielorusse hanno represso il movimento di protesta effettuando migliaia di arresti, torturando i detenuti e comminando centinaia di pesanti condanne al carcere.

Svetlana Tikhanovskaya fu costretta all’esilio sotto la pressione delle autorità.

Sergei Tikhanovsky è stato condannato nel 2021 a 18 anni di carcere per “organizzazione di rivolte” e “incitamento all’odio”. È stato poi condannato ad altri 18 mesi di carcere per “disobbedienza”. Era sottoposto a condizioni di detenzione molto rigide e aveva contatti minimi con il mondo esterno. Nel marzo 2024, la moglie dichiarò di non avere sue notizie da più di un anno.