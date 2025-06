Marco Rubio: “Se l’Iran reagisse sarebbe il peggior errore che abbia mai commesso”.

AgenPress. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che se l’Iran reagisse, “sarebbe il peggior errore che abbia mai commesso”.

Ha aggiunto che gli Stati Uniti “possono entrare e uscire dall’Iran a loro piacimento”.

“Non stiamo dichiarando guerra all’Iran”, ha detto Rubio. “Non stiamo cercando la guerra in Iran, ma se ci attaccassero, allora penso che abbiamo capacità che non hanno ancora nemmeno visto. Sarebbe un terribile errore da parte loro e, francamente, non è ciò che speriamo o desideriamo”.