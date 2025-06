AgenPress. Nel suo discorso alla nazione, Trump ha condannato l’Iran per “migliaia di morti” “come conseguenza diretta del suo odio”, citando uno dei generali più importanti del paese, Qassem Soleimani, ucciso dagli Stati Uniti in un attacco aereo durante il primo mandato di Trump.

“Per 40 anni, l’Iran ha detto: ‘Morte all’America, morte a Israele’. Hanno ucciso la nostra gente, facendo saltare loro le braccia, le gambe, con bombe piazzate ai lati delle strade. Quella era la loro specialità”, ha detto Trump.

“Abbiamo perso oltre 1.000 persone e centinaia di migliaia in Medio Oriente e in tutto il mondo sono morte a causa diretta del loro odio. In particolare, moltissimi sono stati uccisi dal loro generale Qassem Soleimani. Ho deciso molto tempo fa che non avrei permesso che ciò accadesse. Non continuerà”, ha aggiunto.

Trump ha nuovamente elogiato l’esercito americano per gli attacchi di questa notte, affermando che nessun altro esercito avrebbe potuto realizzare l’impresa di stasera, “nemmeno lontanamente”.