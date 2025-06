Araghchi: “L’Iran e la Russia stanno coordinando le loro posizioni sull’attuale escalation in Medio Oriente”

AgenPress. L’Iran e la Russia stanno coordinando le loro posizioni sull’attuale escalation in Medio Oriente, ha riferito oggi l’agenzia di stampa TASS, citando il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in visita a Mosca.

Si prevede che Araghchi tenga oggi colloqui a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Il Cremlino ha un accordo di partenariato militare con l’Iran e intrattiene stretti legami con Israele.

Parlando ieri, a Istanbul, Araghchi ha dichiarato che il suo Paese prenderà in considerazione tutte le possibili risposte agli attacchi degli Stati Uniti e che non si tornerà alla diplomazia finché non ci saranno rappresaglie.

Inoltre, il viceministro degli Esteri iraniano Majid Takhtravandi ha dichiarato ai media tedeschi, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana TASNIM, che l’Iran continuerà ad arricchire l’uranio e che nessuno può dirgli cosa fare, finché agirà nel quadro dei suoi impegni legali.