Il Qatar conferma l’attacco alla base americana di Al Udeid e afferma di avere il diritto di rispondere all’Iran

AgenPress. Il Qatar ha confermato che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha attaccato la base aerea di Al Udeid, dove è presente una presenza militare statunitense.

Majed bin Mohammed al-Ansari, portavoce degli affari esteri del Qatar, ha dichiarato su X che non ci sono state vittime a seguito dell’attacco. Ha poi aggiunto che il Qatar ha il diritto di rispondere “direttamente, in modo proporzionale alla natura e alla portata di questa palese aggressione e in conformità con il diritto internazionale”.

“Affermiamo inoltre che il proseguimento di tali azioni militari sempre più intense comprometterà la sicurezza e la stabilità nella regione e la trascinerà in situazioni che avranno ripercussioni disastrose sulla pace e la sicurezza internazionale”, ha scritto.