Israele revoca le restrizioni e gli aeroporti riprendono a pieno regime

AgenPress. Il Comando del Fronte Interno israeliano afferma di aver revocato le restrizioni in tutto il Paese, consentendo alla popolazione di tornare alla “piena attività”. Da adesso fino ad almeno giovedì sera, i civili potranno tenere raduni e funzioni religiose, aprire luoghi di lavoro e svolgere attività educative senza restrizioni.

L’Autorità aeroportuale israeliana ha annunciato che gli aeroporti Ben Gurion e Haifa stanno riprendendo la piena operatività.

“Come parte del ritorno alla routine, tutte le limitazioni sul numero di voli in arrivo e in partenza, nonché sul numero di passeggeri per volo, sono state revocate”, ha affermato.