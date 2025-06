Sudan: 2 milioni di bambini fuggiti a causa del conflitto

AgenPress. La Direttrice generale dell’UNICEF Catherine Russell ha concluso una missione di tre giorni in Ciad, lanciando un allarme sull’aggravarsi della crisi che colpisce i bambini nella parte orientale del Paese, che ha visto l’arrivo di centinaia di migliaia di rifugiati dal Sudan.

Russell ha incontrato i bambini che vivono nelle comunità ospitanti e i bambini rifugiati, che hanno superato i due milioni di bambini sfollati a causa del conflitto in Sudan, una cifra sconcertante che comprende oltre 700.000 bambini che hanno attraversato il Ciad orientale dallo scoppio delle violenze nell’aprile 2023.

“Centinaia di migliaia di bambini tra i più vulnerabili stanno sopportando il peso della guerra in Sudan e la mancanza di servizi essenziali per coloro che sono fuggiti in Ciad”, ha dichiarato Russell. “Nel Ciad orientale, ho incontrato donne e bambini che sono arrivati con poco, se non con i terribili ricordi che portano con sé. Una donna ha raccontato con dolore di essere fuggita da El Geneina, nel Darfur, a causa di uccisioni, stupri di massa e case bruciate. Ogni giorno continuano ad arrivare centinaia di persone. Molti bambini sono malnutriti, non vanno a scuola e sono a serio rischio di sfruttamento e malattie. Le comunità ospitanti stanno condividendo quel poco che hanno. Ma tutti questi bambini hanno bisogno di sostegno e protezione urgenti”.

Durante la sua missione ad Adré, una città di confine travolta dall’arrivo di centinaia di migliaia di rifugiati, la Russell ha incontrato le famiglie appena arrivate, una famiglia affidataria ciadiana che si prende cura di un bambino non accompagnato e ha visitato un centro dove donne e ragazze ricevono servizi per la violenza di genere. Con un residente per ogni sei rifugiati, le comunità ospitanti di Adré sono al di sopra delle loro capacità.

Dall’inizio del conflitto, circa 860.000 rifugiati sudanesi e circa 274.000 ciadiani che sono ritornati in Ciad, secondo i dati del Governo. I bambini rappresentano il 61% degli arrivi di rifugiati e il 68% di chi è ritornato, per un totale di oltre 700.000 persone. La stragrande maggioranza è entrata attraverso Adré e altri punti di ingresso nelle province di Ouaddaï, Sila, Wadi Fira ed Ennedi Est – aree già tra le più disagiate del Paese.

Nonostante gli immensi sforzi del governo del Ciad e dei partner umanitari, la portata della crisi è sconvolgente. Il morbillo e la malnutrizione si stanno diffondendo. Il rischio di diffusione in Ciad di un’epidemia di colera che attualmente colpisce alcune aree del Darfur occidentale è elevato. Due bambini rifugiati su tre non sono iscritti a scuola. La pressione sui servizi idrici, sanitari e di protezione è forte.

Il Ciad è già uno dei Paesi più poveri del mondo. Nonostante abbia dimezzato la mortalità infantile al di sotto dei cinque anni dal 1992, scendendo oggi a 101 decessi per 1.000 nati vivi, e abbia aumentato la copertura vaccinale infantile di routine, ha ancora il quarto tasso di mortalità infantile più alto al mondo. Circa 1,5 milioni di bambini sotto i cinque anni sono affetti da denutrizione e oltre tre milioni di bambini non vanno a scuola.

Crisi su crisi continuano a mietere vittime tra i bambini a causa di conflitti, violenze e impatti del cambiamento climatico. “Il popolo del Ciad ha dimostrato una straordinaria generosità”, ha dichiarato Russell. “Ma non possono farcela da soli. Dobbiamo essere solidali con loro – e con i bambini del Sudan – ampliando il sostegno ai sistemi nazionali e alle comunità in prima linea – per tutti i bambini”.

L’UNICEF sta fornendo una risposta di emergenza integrata, concentrandosi sulla protezione dei bambini, sulla salute, sulla nutrizione, sull’acqua e sui servizi igienici e sull’istruzione. Ad Adré e nelle aree circostanti, le squadre sostenute dall’UNICEF hanno vaccinato migliaia di bambini, fornito acqua sicura a decine di migliaia di persone e creato spazi a misura di bambino e servizi per la violenza di genere. Tuttavia, permangono gravi lacune nei finanziamenti. L’UNICEF ha bisogno di 114 milioni di dollari per la sua risposta umanitaria 2025 in Ciad, compreso il Ciad orientale. La risposta complessiva è attualmente finanziata al 34%.