Araqchi: “L’Iran condanna le dichiarazioni irrispettose e inaccettabili di Trump su Khamenei”

AgenPress. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha denunciato la dichiarazione “irrispettosa e inaccettabile” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha affermato che il suo esercito ha “distrutto” gli impianti nucleari in Iran, ma ha personalmente assicurato che alla Guida Suprema Ali Khamenei è stata risparmiata una “morte orribile”.

“Se il presidente Trump vuole davvero raggiungere un accordo, deve mettere da parte il suo tono irrispettoso e inaccettabile nei confronti della guida suprema dell’Iran, il grande ayatollah Khamenei – ha sottolineato il ministro degli Esteri iraniano Araghchi tramite X. “Il grande e potente popolo iraniano non apprezza le minacce e gli insulti, ha aggiunto –

Ieri il presidente degli Stati Uniti ha criticato Teheran tramite Truth Social per aver affermato di aver vinto la guerra di 12 giorni con Israele, annunciando che avrebbe bloccato qualsiasi processo per revocare le sanzioni contro Teheran.

Donald Trump ha accusato il leader iraniano di “mentire” sull’entità dei danni causati dai bombardamenti degli impianti nucleari del suo Paese. La Guida Suprema ha anche affermato che l’Iran ha sconfitto Israele ed è riuscito a “schiaffeggiare Washington”.

“Sapevo esattamente dove si trovava e non avrei permesso che Israele o le forze armate americane, di gran lunga le più potenti e grandi al mondo, mettessero fine alla sua vita”, ha replicato il presidente americano.

“L’ho salvato da una morte orribile”, si è vantato, e non ha nemmeno “bisogno di dire ‘grazie, Presidente Trump’!”, ha aggiunto, scrivendo le ultime quattro parole in maiuscolo per enfatizzarle, come è sua abitudine.