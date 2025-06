Trump smentisce di aver offerto 30 miliardi di dollari all’Iran in cambio dell’interruzione dell’arricchimento dell’uranio

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha smentito le indiscrezioni diffuse dai media secondo cui la sua amministrazione avrebbe discusso la possibilità di aiutare l’Iran ad accedere a fondi fino a 30 miliardi di dollari per sviluppare un programma nucleare destinato alla produzione di energia a scopi pacifici.

La CNN e la NBC News hanno riferito che l’amministrazione Trump ha preso in considerazione negli ultimi giorni possibili incentivi economici per l’Iran in cambio dell’interruzione dell’arricchimento dell’uranio da parte del governo.

Secondo quanto riportato dalla CNN, i funzionari hanno affermato che sono state discusse varie proposte, ma che si tratta ancora di proposte preliminari.

“Il presidente Trump vuole dare all’Iran 30 miliardi di dollari per costruire impianti nucleari civili’? Non ho mai sentito parlare di questa idea ridicola”, ha scritto Trump su Truth Social definendo la notizia una “FAKE”.