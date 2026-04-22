Antitrust: istruttoria su Booking.com, Unione Naz. Consumatori su Antitrust: si faccia subito chiarezza

AgenPress. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Booking.com per pratiche commerciali scorrette.

“Si faccia subito chiarezza. I siti comparatori sono un passo avanti importante perché consentono di confrontare rapidamente i prezzi di tante strutture ricettive, permettendo al consumatore di poter scegliere quella più conveniente o quella che ha il miglior rapporto qualità prezzo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Questo meccanismo, però, funziona se le informazioni sono corrette e affidabili e se non si falsa l’ordine dei risultati privilegiando nel posizionamento alcuni rispetto ad altri, magari solo perché partner. Se l’ordine non dipende da criteri oggettivi ma viene modificato per altri interessi, viene meno la trasparenza del prezzo e la corretta dell’informazione che devono essere a fondamento di un sito comparatore” conclude Dona.