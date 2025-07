L’attore Malcom-Jamal Warner è morto annegato in Costa Rica all’età di 54 anni

AgenPress. L’attore Malcolm-Jamal Warner, che nei panni del figlio adolescente Theo Huxtable in “The Cosby Show” è stato al centro di un fenomeno culturale che ha contribuito a definire gli anni ’80, è morto a 54 anni per annegamento accidentale in Costa Rica

Il Dipartimento di Investigazione Giudiziaria della Costa Rica ha dichiarato che Warner è annegato domenica pomeriggio su una spiaggia della costa caraibica del Paese. Stava nuotando a Playa Cocles, nella provincia di Limón, quando una corrente lo ha trascinato più in profondità nell’oceano.

I soccorritori della Croce Rossa della Costa Rica lo hanno trovato privo di segni vitali ed è stato portato all’obitorio.