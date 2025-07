Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Gaza siamo al genocidio, sino a quando?”

AgenPress. “Le immagini dei tank israeliani che sparano su sfollati e richiedenti cibo devono farci indignare. Non è un problema politico o religioso, ma umanitario e di rispetto del diritto internazionale e per i credenti del valore cristiano della vita. Eppure la comunità internazionale rimane ancora tiepida davanti ad un tollerato genocidio.

Israele per la sua storia non può essere esonerato dalla osservanza delle regola umanitarie. Per usare e parafrasare una catilinaria di Tacito:” Sino a quando abuserà della pazienza del mondo?”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.