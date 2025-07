E’ morto Celso Valli, aveva 75 anni. Produttore di Vasco, Ramazzotti, Pausini e di tanti big della musica italiana

AgenPress. Si è spento oggi a Bologna, città natale, Celso Valli, uno dei principali autori delle colonne sonore della musica leggera italiana dagli anni Ottanta in poi. Nato il 14 maggio 1950 e diplomato in pianoforte al Conservatorio “Giovanni Battista Martini”, iniziò come tastierista nelle band di rock progressivo e jazz, per poi diventare una figura essenziale nelle produzioni più importanti del pop italiano.

Dietro le quinte, ma sempre nel cuore di ogni successo, Valli ha firmato arrangiamenti che hanno definito il suono di artisti come Vasco Rossi (“Senza parole”, “Sally”, “Un senso”), Eros Ramazzotti (“Adesso tu”, “Cose della vita”, “Più bella cosa”) e Laura Pausini (“Tra te e il mare”, “Resta in ascolto”, “Primavera in anticipo”).

Collaborò inoltre con Mina, Claudio Baglioni (in particolare per l’album record “La vita è adesso”), Gianni Morandi, Giorgia, Andrea Bocelli, Renato Zero e Jovanotti, contribuendo a plasmare generazioni di brani iconici.

Celso Valli veniva spesso definito “l’architetto del pop italiano”: un titolo che racconta bene il suo approccio preciso, elegante e innovativo agli arrangiamenti, capace di fondere tradizione e modernità in ogni suo intervento musicale.

Il suo lavoro è stato premiato con numerosi riconoscimenti, tra cui un Latin Grammy Award per l’album Primavera anticipada di Pausini, un Leone d’oro alla carriera nel 2006 e un disco di diamante per il successo di Vasco Rossi Vivere o niente.

Ha diretto l’orchestra in svariate edizioni del Festival di Sanremo, l’ultima delle quali nel 2023, durante un medley emozionante di successi di Ramazzotti e Ultimo.

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato da Eros Ramazzotti, che ha scritto sui social: «Celso, mi mancherai maestro». Anche Vasco Rossi, Laura Pausini, Gianni Morandi e molti altri colleghi lo hanno ricordato con parole di affetto e gratitudine, sottolineando il suo ruolo di guida silenziosa e fondamentale nella scena musicale italiana.

Celso Valli non era l’uomo delle luci della ribalta, ma la sua musica ha accompagnato la vita di milioni di persone: dalle radio alle playlist, dalle colonne sonore personali ai grandi concerti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama musicale, ma anche una testimonianza duratura: basta ascoltare uno qualsiasi dei grandi successi firmati da lui per comprendere la profondità e la classe del suo lavoro.

In questi giorni, riascoltare brani come La vita è adesso, Una storia importante, Sally o Tra te e il mare è anche un modo per celebrare il suo talento. Grazie, Celso Valli, maestro che hai saputo suonare il silenzio tra le note.