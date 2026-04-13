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Trump non si pente degli insulti rivolti al Papa

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AgenPress. Trump ha dichiarato durante un briefing alla Casa Bianca che non si scuserà con Papa Leone perché ha “detto cose sbagliate”, aggiungendo che il pontefice è “molto debole in materia di criminalità”.

“Era assolutamente contrario a quello che sto facendo riguardo all’Iran, e non si può avere un Iran nucleare, Papa Leone non sarebbe contento del risultato finale”, ha detto Trump.

Quando gli è stato chiesto del post in cui sembrava raffigurarsi come Gesù, Trump ha risposto: “Non era una rappresentazione. Ero io.”

“L’ho pubblicato io, e pensavo di essere io il medico, e che avesse a che fare con la Croce Rossa, in quanto volontario della Croce Rossa locale, che noi sosteniamo, e solo le fake news potevano inventarsi una cosa del genere”, ha detto.

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