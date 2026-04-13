Trump non si pente degli insulti rivolti al Papa

AgenPress. Trump ha dichiarato durante un briefing alla Casa Bianca che non si scuserà con Papa Leone perché ha “detto cose sbagliate”, aggiungendo che il pontefice è “molto debole in materia di criminalità”.

“Era assolutamente contrario a quello che sto facendo riguardo all’Iran, e non si può avere un Iran nucleare, Papa Leone non sarebbe contento del risultato finale”, ha detto Trump.

Quando gli è stato chiesto del post in cui sembrava raffigurarsi come Gesù, Trump ha risposto: “Non era una rappresentazione. Ero io.”

“L’ho pubblicato io, e pensavo di essere io il medico, e che avesse a che fare con la Croce Rossa, in quanto volontario della Croce Rossa locale, che noi sosteniamo, e solo le fake news potevano inventarsi una cosa del genere”, ha detto.