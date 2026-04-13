Respinta la causa per diffamazione intentata da Trump contro il Wall Street Journal

AgenPress. Un giudice federale ha respinto la causa per diffamazione intentata da Donald Trump contro il Wall Street Journal, una battuta d’arresto per il presidente degli Stati Uniti nella sua campagna legale contro le società mediatiche che accusa di averlo trattato ingiustamente.

Il caso è uno dei tanti che Trump ha intentato durante la sua presidenza contro importanti testate giornalistiche per articoli che ha definito ingiusti o falsi. Ciò ha suscitato preoccupazione tra i democratici e i difensori della libertà di stampa, che temono che stia cercando di usare le cause per diffamazione per mettere a tacere le critiche .

Il giudice Darrin P. Gayles della Corte distrettuale degli Stati Uniti di Miami ha affermato, respingendo il caso, che Trump non si era nemmeno avvicinato a soddisfare il requisito di “dolo effettivo” che le figure pubbliche devono dimostrare in caso di diffamazione.

Il giudice Darrin P. Gayles della Corte distrettuale degli Stati Uniti di Miami ha affermato, respingendo il caso, che Trump non si era nemmeno avvicinato a soddisfare il requisito di “dolo effettivo” che le figure pubbliche devono dimostrare in caso di diffamazione.

Trump e i suoi avvocati hanno sostenuto che il biglietto fosse falso, anche dopo che era stato

Trump e i suoi avvocati hanno sostenuto che il biglietto fosse falso, anche dopo che era stato reso pubblico dai legislatori che indagavano sul caso Epstein.

Nella sua causa, Trump ha affermato che il quotidiano di proprietà di Rupert Murdoch ha leso la sua reputazione con un articolo che descriveva un biglietto d’auguri indirizzato al defunto molestatore sessuale

Nella sua causa, Trump ha affermato che il quotidiano di proprietà di Rupert Murdoch ha leso la sua reputazione con un articolo che descriveva un biglietto d’auguri indirizzato al defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein, recante la firma di Trump.

Ciò significa che devono dimostrare non solo che una dichiarazione pubblica sul loro conto era falsa, ma anche che il mezzo di comunicazione o la persona che ha rilasciato la dichiarazione sapeva o avrebbe dovuto sapere che era falsa. “Questa denuncia non si avvicina minimamente a tale standard”, ha scritto Gayles. “Anzi, è proprio il contrario.”

Gayles ha affermato che Trump potrebbe presentare un ricorso entro il 27 aprile. Trump ha dichiarato in un post sulla sua piattaforma Truth Social che avrebbe ripresentato la denuncia entro quella data.