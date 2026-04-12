La solidarietà che cresce: iniziative promosse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Gli “Alfieri della Repubblica” rappresentano esempi concreti di senso civico e solidarietà. La Fondazione Insigniti OMRI intende valorizzare queste esperienze come espressione autentica delle nuove generazioni.In questo contesto si colloca il contributo di Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo per la comunicazione istituzionale della Fondazione

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di “Alfieri della Repubblica” a giovani che si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

Nel racconto pubblico dei giovani prevale spesso una visione semplificata, fatta di disimpegno e distanza sociale. Eppure, osservando con attenzione la realtà quotidiana, emerge un quadro diverso: una rete diffusa di esperienze in cui la solidarietà diventa pratica concreta, vissuta e condivisa nei contesti più diversi della vita comune.

Le iniziative promosse per valorizzare i comportamenti ispirati a senso civico e altruismo offrono uno spaccato significativo di questo impegno. Il tema “Sperimentare e comunicare la solidarietà” racchiude una prospettiva chiara: non basta riconoscere il valore del bene, occorre viverlo e trasmetterlo, trasformandolo in un linguaggio accessibile e condiviso.

Gli adolescenti, spesso descritti come distanti dall’impegno sociale, si rivelano invece interpreti autentici e spontanei della solidarietà. Nei loro gesti si riconosce una naturale inclinazione alla cura dell’altro, che si esprime senza retorica, nella semplicità delle relazioni quotidiane. Aiutare un compagno, sostenere chi è in difficoltà, condividere tempo ed energie: sono azioni che costruiscono legami e rafforzano il senso di appartenenza.

L’inclusione rappresenta uno degli ambiti più significativi in cui la solidarietà prende forma. Le esperienze collettive dimostrano che è possibile trasformare le differenze in occasioni di crescita reciproca. Quando un gruppo sceglie di rendere accessibili i propri spazi, di apprendere nuovi linguaggi o di adottare modalità più attente alle esigenze di tutti, compie un passo decisivo verso una comunità più equa.

Queste pratiche non si limitano a rispondere a bisogni immediati, ma contribuiscono a costruire una cultura della convivenza fondata sul rispetto e sulla partecipazione. L’inclusione, infatti, non è un traguardo statico, ma un processo dinamico che richiede impegno costante, capacità di ascolto e volontà di mettersi in gioco.

Accanto all’inclusione, il volontariato rappresenta un’altra dimensione fondamentale dell’impegno giovanile. Sempre più ragazzi scelgono di dedicare parte del proprio tempo ad attività di supporto alla comunità, mettendo a disposizione competenze, energie e sensibilità. In queste esperienze si sviluppa una forma di responsabilità che va oltre l’interesse individuale e si traduce in azioni concrete.

Il volontariato giovanile si caratterizza anche per l’uso di strumenti e linguaggi innovativi. Le iniziative solidali si diffondono attraverso canali digitali, campagne di sensibilizzazione e progetti creativi capaci di coinvolgere un pubblico ampio. In questo modo la solidarietà diventa un messaggio condiviso, capace di raggiungere e ispirare altri.

Un aspetto particolarmente significativo riguarda la capacità di trasformare esperienze personali difficili in occasioni di aiuto per gli altri. La fragilità, quando viene riconosciuta e rielaborata, può diventare una risorsa preziosa. Chi ha affrontato momenti complessi spesso sviluppa una sensibilità che lo porta a comprendere meglio le difficoltà altrui e a intervenire con maggiore empatia.

Anche la tutela dell’ambiente rientra tra le forme contemporanee di solidarietà. Prendersi cura del territorio significa assumersi una responsabilità nei confronti della collettività e delle generazioni future. Le azioni volte a proteggere l’ambiente, a ridurre gli sprechi e a promuovere comportamenti sostenibili contribuiscono a costruire un modello di sviluppo più equilibrato.

La cultura e la creatività svolgono un ruolo altrettanto importante. Attraverso la scrittura, la musica, l’arte e la tecnologia, i giovani riescono a sensibilizzare, raccontare e costruire nuove forme di partecipazione. La solidarietà si esprime anche come capacità di narrare il mondo, offrendo chiavi di lettura che favoriscono la comprensione e il dialogo.

Elemento centrale di tutte queste esperienze è la relazione. La solidarietà nasce e si sviluppa nel rapporto con l’altro, nella capacità di riconoscerne i bisogni e di costruire insieme risposte efficaci. È nella relazione che si consolidano fiducia, cooperazione e senso di comunità.

Le iniziative collettive evidenziano con forza questo aspetto. Quando un gruppo si impegna in modo condiviso, la solidarietà acquisisce una dimensione più ampia e incisiva. Le esperienze vissute insieme rafforzano i legami e creano un clima di partecipazione che favorisce il benessere di tutti.

Rendere visibili queste pratiche significa valorizzare un patrimonio spesso poco raccontato, ma fondamentale per la crescita civile. Offrire esempi positivi contribuisce a diffondere modelli di comportamento orientati al bene comune e stimola nuove forme di partecipazione.

La solidarietà, infatti, ha una natura contagiosa. Vedere altri impegnati in azioni positive genera emulazione e incoraggia a mettersi in gioco. In questo modo si attivano dinamiche virtuose che rafforzano il tessuto sociale.

Da queste esperienze emerge un’immagine dei giovani lontana dagli stereotipi. Essi si rivelano protagonisti attivi, capaci di interpretare i bisogni della società e di contribuire al suo miglioramento con creatività e determinazione.

La solidarietà, per loro, non è un gesto straordinario, ma una pratica quotidiana. Ed è proprio in questa normalità del bene che si trova la sua forza più autentica: nella capacità di trasformare piccoli gesti in cambiamento reale e duraturo.

La riflessione Costantino Del Riccio si inserisce pienamente nella missione della Fondazione Insigniti OMRI impegnata a promuovere valori costituzionali, senso civico e responsabilità. Valorizzare queste esperienze significa rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini. La solidarietà quotidiana rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità repubblicana. È anche un investimento concreto nel futuro della comunità nazionale.

Di seguito si allega il link del Quirinale dal quale è possibile consultare l’elenco completo dei giovani insigniti del titolo di Alfieri della Repubblica:

http://www.quirinale.it/it/notizie/nuovi-alfieri-repubblica-10