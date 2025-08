Sudan: bambini “ridotti pelle e ossa”

Dichiarazione di Sheldon Yett rappresentante dell’UNICEF in Sudan

AgenPress. “La scorsa settimana sono stato in missione da Port Sudan nello Stato di Aj Jazeera e Khartoum, dove ho potuto constatare l’impatto che questa crisi – la più grave crisi umanitaria al mondo – sta avendo sui bambini e sulle famiglie.

Durante la missione, ho visto case, abitazioni ed edifici distrutti. Ho visto il nostro magazzino a Khartoum saccheggiato e ridotto in macerie. Ho visto che i nostri aiuti umanitari in quel magazzino erano stati distrutti. Ho visto comunità sradicate e bambini costretti a fuggire che vivevano in quartieri sovraffollati. Ho incontrato madri che hanno camminato a lungo per trovare un luogo sicuro e operatori sanitari che hanno assistito persone malate e malnutrite nonostante i rischi. Ho anche visto i nostri team e i nostri partner lavorare instancabilmente, spesso in condizioni pericolose e incerte, continuando a fornire aiuti salvavita.

Ho visitato Jebel Aulia, una delle due località dello Stato di Khartoum identificate come a rischio estremo di carestia. Jebel Aulia e Khartoum rappresentano il 37% del carico di malnutrizione dello Stato. Queste località sono anche le più colpite dalla violenza in corso e dalle limitazioni di accesso. Ho visto con i miei occhi come i bambini abbiano un accesso limitato, ma in crescita, all’acqua potabile, al cibo, all’assistenza sanitaria e all’istruzione. La malnutrizione è diffusa e molti bambini sono ridotti pelle e ossa. I bambini e le famiglie del quartiere sono spesso ospitati in edifici piccoli, danneggiati o incompiuti. Le strade sono strette, fangose e spesso impraticabili, e diventano ogni giorno più impraticabili con il protrarsi delle piogge. Qui il colera si è diffuso rapidamente. I pochi centri sanitari e centri di trattamento nutrizionale funzionanti nella zona sono molto affollati e pieni di gente.

Insieme ai nostri partner, stiamo facendo tutto il possibile. La sicurezza rimane precaria, ma sta migliorando. Dopo mesi di sforzi, abbiamo finalmente accesso alla comunità e continuiamo a sostenere i servizi sanitari e nutrizionali, l’approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari, e a riposizionare gli aiuti essenziali dove sono più necessari. Stiamo anche creando spazi sicuri dove i bambini possano imparare, giocare e guarire. Ma l’entità dei bisogni è semplicemente sconcertante e, insieme ai nostri partner, stiamo raggiungendo il limite delle nostre possibilità.

Purtroppo, questa è la situazione in tutto il Paese, dove le condizioni stanno peggiorando rapidamente. I bambini muoiono di fame, malattie e violenza. Sono tagliati fuori proprio dai servizi che potrebbero salvar loro la vita.

Non si tratta di un’ipotesi. È una catastrofe imminente. Siamo sul punto di causare danni irreversibili a un’intera generazione di bambini, non perché ci manchino le conoscenze o gli strumenti per salvarli, ma perché collettivamente non stiamo agendo con l’urgenza e la portata che questa crisi richiede. Abbiamo bisogno di raggiungere questi bambini.

A causa dei recenti tagli ai finanziamenti, molti dei nostri partner nello Stato di Khartoum e in altre parti del Sudan sono stati costretti a ridimensionare le loro attività, e noi stiamo intensificando i nostri sforzi, ma non possiamo farlo da soli.

Abbiamo bisogno di risorse e di un accesso continuativo per poter ampliare rapidamente la nostra presenza nelle aree che ora siamo in grado di raggiungere. I tassi record di ricovero di bambini che ricevono cure per malnutrizione acuta grave in luoghi come Jebel Aulia e gran parte dello Stato di Aj Jazeera sono chiari segni che le necessità sono enormi nelle aree recentemente accessibili.

Dobbiamo aumentare rapidamente i servizi di soccorso per i bambini e per farlo abbiamo bisogno di un accesso sicuro e continuativo, ovunque si trovino i bambini.

Ciò è particolarmente importante nelle zone in prima linea e attualmente isolate dagli aiuti: Al Fasher, Dilling e Kadugli. Ogni giorno che passa senza accesso a questi luoghi mette a rischio la vita dei bambini.

Come ci ha detto una delle madri sfollate: “Da quando è iniziata la guerra, mia figlia è caduta in uno stato di silenzio e posso sentire il suo cuore battere forte per la paura. Le sue parole sono un ricordo agghiacciante delle ferite invisibili che questa guerra sta infliggendo ai bambini in Sudan.

Durante questa missione, e un anno dopo in Sudan, ho visto il peggio di ciò che la guerra può fare e il meglio di ciò che l’umanità può offrire in risposta. I bambini in Sudan sono resilienti. Hanno sopportato la guerra per oltre due anni. Ma non possono sopravvivere senza aiuto.

Continuiamo a chiedere che vengano compiuti sforzi diplomatici costanti per la pace. Mentre il conflitto continua, dobbiamo tutti fare collettivamente tutto ciò che è in nostro potere per sostenere i bambini: non possiamo permettere che siano loro a pagare il prezzo più alto.

Il mondo non deve distogliere lo sguardo. Non ora.”