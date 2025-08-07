Netanyahu conferma che Israele intende prendere il controllo di Gaza

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele intende assumere il controllo di Gaza, ma alla fine cederà la responsabilità di governare l’enclave alle forze arabe.

Netanyahu ha affermato che gli israeliani “intendono” prendere il controllo di Gaza “per garantire la nostra sicurezza, rimuovere Hamas da lì, consentire alla popolazione di liberarsi di Gaza e affidarla a un governo civile che non sia Hamas e che non sia qualcuno che propugna la distruzione di Israele”.

Israele non vuole “mantenere” Gaza a lungo termine. “Vogliamo un perimetro di sicurezza. Non vogliamo governarla. Non vogliamo essere lì come organo di governo”, ha detto. “Vogliamo consegnarla alle forze arabe che la governeranno correttamente senza minacciarci e senza garantire agli abitanti di Gaza una vita dignitosa. Questo non è possibile con Hamas”.

L’ufficio di Netanyahu hanno dichiarato in una nota che il leader israeliano ha deciso di “occupare tutta la Striscia di Gaza, comprese le aree in cui potrebbero essere tenuti ostaggi”.

La dichiarazione è stata condivisa in ebraico e il termine utilizzato può essere tradotto sia con “occupare” che con “conquistare”. L’ufficio di Netanyahu non ha risposto alla richiesta di chiarimenti sulla definizione prevista.