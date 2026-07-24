Comizio di Trump in Georgia un uomo lo imita alle sue spalle [video]

AgenPress. Un momento inaspettato ha rubato la scena durante il comizio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Georgia. Mentre il leader repubblicano pronunciava il suo intervento davanti ai sostenitori, un uomo seduto proprio alle sue spalle ha iniziato a imitarne in tempo reale i movimenti delle mani, le espressioni del volto e perfino alcuni tic del linguaggio, senza che Trump sembrasse accorgersene. La scena, ripresa dalle telecamere dell’evento, è diventata in poche ore virale sui social network.

Le immagini mostrano il giovane che segue con estrema precisione i gesti più caratteristici del presidente, esasperandoli in chiave ironica. Il siparietto ha catturato immediatamente l’attenzione degli utenti, che hanno condiviso il filmato milioni di volte su piattaforme come X, Instagram e TikTok, trasformandolo in uno degli argomenti più discussi della giornata.

Il comizio era stato organizzato per promuovere il programma “Trump Accounts” e affrontare diversi temi di politica nazionale, dagli investimenti economici in Georgia fino alle prossime sfide elettorali. Tuttavia, gran parte dell’attenzione mediatica si è concentrata proprio sull’insolito protagonista seduto dietro al presidente, capace di monopolizzare l’inquadratura televisiva con la sua imitazione.

Sui social le reazioni si sono divise tra chi ha trovato la performance semplicemente esilarante e chi l’ha interpretata come una forma di satira politica. Numerosi utenti hanno sottolineato quanto l’imitazione mettesse in evidenza i gesti ormai iconici di Trump, diventati negli anni un tratto distintivo della sua comunicazione pubblica.

Al momento non risultano commenti ufficiali da parte della Casa Bianca o dello staff del presidente sull’episodio. Resta però il fatto che, ancora una volta, un dettaglio apparentemente secondario durante un comizio di Trump è riuscito a conquistare il web, dimostrando come anche pochi secondi di spontaneità possano trasformarsi in un fenomeno virale.