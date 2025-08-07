Unione Cristiana ad Amsterdam per un seminario del Ministero di Santità e Ravvedimento

AgenPress. “Si è tenuto ad Amsterdam un seminario del Ministero di Santità e Ravvedimento dei Paesi Bassi con la presenza del Profeta dott. David Owor al quale ha preso parte intervenendo il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò che ha tenuto una relazione sul tema:” Carità e politica nel Magistero di Papa Benedetto XVI”.

Come noto il Papa teologo tedesco ha dedicato profondi studi e documenti sulla carità culminati nella sua prima Enciclica Deus Caritas est. Nel testo Ratzinger partiva dalla distinzione tra eros ovvero l’amore fisico e l’agape cioè il servizio, la dedizione al prossimo come volto di Cristo.

Il Pontefice, sempre nel suo Magistero, risalendo a Paolo VI per il quale la politica era ed è la manifestazione più alta della carità, ha ricordato che chi amministra specie se credente, deve farlo rettamente, con spirito di servizio, senza idolatria del potere, unendo nello stesso tempo senso di giustizia, competenza e responsabilità e che ogni scelta deve rispondere a Giustizia e Verità così come la nostra condotta sui cui saremo giudicati.”

E’ quanto dichiara, in una nota, l’Unione Cristiana.