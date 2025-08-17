Leader Ue: “La Russia non può avere potere di veto sul percorso dell’Ucraina verso l’UE e la NATO”

AgenPress. Questa mattina presto, il presidente Trump ha informato noi e il presidente Zelenskyy dopo il suo incontro con il presidente russo in Alaska il 15 agosto 2025.

I leader hanno accolto con favore gli sforzi del presidente Trump per fermare le uccisioni in Ucraina, porre fine alla guerra di aggressione della Russia e raggiungere una pace giusta e duratura.

Come ha affermato il Presidente Trump, “non c’è accordo finché non c’è un accordo”. Come previsto dal Presidente Trump, il passo successivo deve ora essere un ulteriore dialogo con il Presidente Zelensky, che incontrerà presto.

Siamo inoltre pronti a collaborare con il Presidente Trump e il Presidente Zelenskyy per un vertice trilaterale con il sostegno europeo.

Siamo convinti che l’Ucraina debba disporre di garanzie di sicurezza ferree per difendere efficacemente la propria sovranità e integrità territoriale. Accogliamo con favore la dichiarazione del Presidente Trump secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a fornire garanzie di sicurezza. La Coalizione dei Volentieri è pronta a svolgere un ruolo attivo. Non dovrebbero essere imposte limitazioni alle forze armate ucraine o alla sua cooperazione con paesi terzi. La Russia non può avere potere di veto sul percorso dell’Ucraina verso l’UE e la NATO.

Spetterà all’Ucraina prendere decisioni sul suo territorio. I confini internazionali non devono essere modificati con la forza.

Il nostro sostegno all’Ucraina continuerà. Siamo determinati a fare di più per mantenere l’Ucraina forte, al fine di porre fine ai combattimenti e raggiungere una pace giusta e duratura.

Finché continueranno le uccisioni in Ucraina, siamo pronti a continuare a esercitare pressione sulla Russia. Continueremo a rafforzare le sanzioni e le misure economiche più ampie per esercitare pressione sull’economia di guerra russa, fino a quando non ci sarà una pace giusta e duratura.

L’Ucraina può contare sulla nostra incrollabile solidarietà mentre lavoriamo per una pace che salvaguardi gli interessi vitali di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa.

Dichiarazione del presidente Macron, del primo ministro Meloni, del cancelliere Merz, del primo ministro Starmer, del presidente Stubb, del primo ministro Tusk, del presidente Costa, della presidente von der Leyen.