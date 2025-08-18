In Spagna sono andati in fiamme più di 3.430.000 ettari

AgenPress. Secondo i dati del Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Forestali dall’inizio dell’anno in Spagna sono andati a fuoco oltre 3.430.000 ettari. Il numero rappresenta un record per il Paese e viene costantemente rivisto al rialzo.

Il 2022 è stato l’anno peggiore fino ad oggi in termini di aree bruciate in Spagna, con 3.060.000 acri di terreno carbonizzato.

Il Portogallo detiene il record europeo da quando sono iniziate le rilevazioni nel 2006, con 5.630.000 ettari di terreno bruciati nel 2017 in incendi che hanno ucciso 119 persone. Dall’inizio dell’anno, nel Paese sono andati in fiamme circa 2.160.000 ettari.

Gli esperti spiegano che il cambiamento climatico causato dalle attività umane sta rendendo più frequenti e intensi gli eventi meteorologici estremi, come ondate di calore e siccità, favorendo il verificarsi di incendi.

Esistono però anche fattori aggravanti locali, come l’abbandono delle campagne e la vegetazione incontrollata, che creano le condizioni favorevoli agli incendi di grandi dimensioni.