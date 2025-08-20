Florida: giustiziato con una iniezione letale in seguito ad una condanna per omicidio

AgenPress. Un uomo di 67 anni è stato giustiziato in Florida con una iniezione letale, dopo aver trascorso più di due terzi della sua vita in attesa dell’esecuzione in seguito ad una condanna per omicidio.

Cale Bates fu condannato a morte nel 1983 per l’omicidio di Janet Renee White, 24 anni. La rapì dal suo posto di lavoro a Lynn Haven, in Florida, e la pugnalò a morte.

Si tratta della 29a persona giustiziata negli Stati Uniti quest’anno. Di queste, più di un terzo – dieci – sono state eseguite in Florida.

La stragrande maggioranza delle esecuzioni negli Stati Uniti nel 2025 è stata effettuata tramite iniezione letale (24). Due in Alabama, una in Louisiana – sono state eseguite tramite asfissia ovvero inalazione di azoto, un metodo altamente controverso che gli esperti delle Nazioni Unite hanno descritto come una forma di “tortura”. Due sono state eseguite tramite plotone di esecuzione nella Carolina del Sud.

La pena di morte è stata abolita in 23 dei 50 stati degli Stati Uniti. Altri tre – California, Oregon e Pennsylvania – hanno introdotto una moratoria sulla sua applicazione, per decisione dei rispettivi governatori.