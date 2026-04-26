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Trump afferma che un uomo armato è stato arrestato durante la cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca

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AgenPress. Trump ha appena scritto su Truth Social che un uomo armato è stato arrestato durante la cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca.

“Una serata davvero movimentata a Washington. I servizi segreti e le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro fantastico. Hanno agito con rapidità e coraggio. L’attentatore è stato arrestato e ho raccomandato di ‘lasciare che lo spettacolo continui’, ma mi atterrò completamente alle indicazioni delle forze dell’ordine”, ha scritto in un post.

“Prenderanno una decisione a breve. Indipendentemente da tale decisione, la serata sarà molto diversa da come l’avevamo programmata e, semplicemente, dovremo rifarla”, ha detto.

È la prima cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca a cui partecipa in qualità di presidente.

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