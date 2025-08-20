Trump: “Il pianeta non è più diretto verso la Terza Guerra Mondiale”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il pianeta non è più diretto verso la Terza Guerra Mondiale.

Parlando del conflitto in Ucraina, ha osservato che sotto l’amministrazione del precedente presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la situazione non ha fatto altro che peggiorare. “Penso che si stesse andando verso la Terza Guerra Mondiale, e non ci sarà più. Questa è una buona notizia. Non dovrete più preoccuparvene”, ha detto durante un’intervista.

“Vedremo cosa succederà per risolvere la questione. Ma questo stava andando verso la Terza Guerra Mondiale. Questa è la cosa peggiore che sia mai successa in termini di guerra. Questi sono i numeri più alti che abbiamo avuto dalla Seconda Guerra Mondiale”, ha aggiunto Trump.