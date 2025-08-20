type here...

Trump: “Il pianeta non è più diretto verso la Terza Guerra Mondiale”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPressIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il pianeta non è più diretto verso la Terza Guerra Mondiale.

Parlando del conflitto in Ucraina, ha osservato che sotto l’amministrazione del precedente presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la situazione non ha fatto altro che peggiorare. “Penso che si stesse andando verso la Terza Guerra Mondiale, e non ci sarà più. Questa è una buona notizia. Non dovrete più preoccuparvene”, ha detto durante un’intervista.

“Vedremo cosa succederà per risolvere la questione. Ma questo stava andando verso la Terza Guerra Mondiale. Questa è la cosa peggiore che sia mai successa in termini di guerra. Questi sono i numeri più alti che abbiamo avuto dalla Seconda Guerra Mondiale”, ha aggiunto Trump.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it. All Rights Reserved. Credits