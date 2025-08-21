AgenPress. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato i leader europei di aver tentato di minare i progressi compiuti, a suo dire, durante il vertice tra Stati Uniti e Russia tenutosi la scorsa settimana in Alaska su un possibile accordo di pace in Ucraina.

Gli alleati europei di Kiev stanno cercando di spostare l’attenzione degli sforzi dalla risoluzione di quelle che la Russia considera le “cause profonde” della guerra, ha sostenuto.

Lavrov ha inoltre ribadito le preoccupazioni russe circa il modo in cui la discussione sulle garanzie di sicurezza dell’Ucraina viene condotta senza il contributo di Mosca.

Qualsiasi idea che si discosti da quelle formulate dalla Russia nei colloqui con l’Ucraina nel 2022 a Istanbul non ha alcuna speranza, ha sottolineato il ministro degli Esteri russo.

Lavrov ha anche affermato che il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente dichiarato di essere pronto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma che prima che tale incontro possa aver luogo ci sono alcune questioni che devono essere risolte.