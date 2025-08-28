Musica, divertimento e brividi di piacere: Brancamenta protagonista del tour più cool dell’estate

AgenPress. L’estate 2025 sta prendendo una piega decisamente ghiacciata grazie a Brancamenta, l’amaro alla menta che quest’anno accende uno degli eventi più attesi e cool dell’estate, il Vertical Summer Tour, con il suo inconfondibile brivido di piacere. Dalla costa romagnola alla Sicilia, il tour è in pieno svolgimento, e se c’è una certezza in questo calendario rovente di eventi, è che Brancamenta è il protagonista delle giornate e delle notti più fresche e divertenti dell’estate italiana.

Ogni tappa è un appuntamento imperdibile per chi ama la musica, il divertimento e il gusto deciso e rinfrescante della menta piperita. Ad accompagnare i weekend di luglio e agosto, ci saranno anche gli eventi serali firmati Brancamenta. DaCivitanova Marche, il 26 luglio allo Shada Beach Food Club, a San Vito lo Capo, il 23 agosto al Sea Garden, si balla, si brinda e si gode ogni istante, con un ventaglio in mano e un Brancamenta Mojito nell’altro.

Tra set musicali che fanno vibrare la spiaggia e cocktail pensati per stupire, Brancamenta è un’esperienza multisensoriale.

Gli allestimenti dei locali si tingono di verde, il colore del re della bevuta ghiacciata, i bartender mixano ricette esclusive e ogni consumazione è accompagnata da gadget originali, perfetti per condividere l’esperienza anche sui social. Il Brancamenta Mojito è il nuovissimo cocktail della drink list: una rivisitazione di un grande classico, con il brivido che solo Brancamenta rigorosamente sottozero, sa provocare.

Ogni serata ha la sua anima, ma una costante rimane: il desiderio di lasciarsi andare al piacere autentico, quello che un drink ghiacciato sa regalare in una calda notte d’estate. Nei locali più iconici della riviera e del sud Italia, Brancamenta diventa sinonimo di libertà, leggerezza e voglia di stare insieme. Le notti si allungano, i sorrisi si moltiplicano, e ogni brindisi è un piccolo rituale che unisce.

Il Vertical Summer Tour continua senza sosta, trasformando ogni weekend in una storia da ricordare. Brancamenta e la musica di Radio Deejay sono la colonna sonora di questa estate, il filo ghiacciato che unisce località diverse sotto un’unica vibrazione di gusto e libertà.

Per chi non vuole perdersi nemmeno una tappa, può consultare tutti gli appuntamenti sul sito ufficiale di Brancamenta e decidere cosa ordinare al Brancamenta Chiringuito. Chi ancora non lo conosce, ha ancora tempo per lasciarsi conquistare. Ma attenzione: Brancamenta si beve ghiacciato. E non serve aspettare l’inverno per provare un brivido: basta esserci, al Vertical Summer Tour e ai Summer Party serali, e farsi trovare con il bicchiere giusto in mano. Quello con dentro l’amaro alla menta più freddo, più deciso, più unico che ci sia.

Perché quando il divertimento chiama, Brancamenta risponde. Sempre. Ghiacciato.