AgenPress. I ministri degli Esteri dell’UE si incontrano a Copenaghen per una riunione informale. L’attenzione sarà probabilmente rivolta ai gravi attacchi russi a Kiev, al 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia previsto per settembre e a una possibile risposta dell’UE alle azioni di Israele nella Striscia di Gaza nella lotta contro Hamas. La ministra degli Esteri dell’UE Kaja Kallas presiederà la riunione.

Kallas ha dichiarato che la restituzione alla Russia dei beni congelati nell’UE è legata al pagamento delle riparazioni di guerra all’Ucraina. È inconcepibile che questi fondi vengano restituiti alla Russia se il Paese non ha pagato i danni di guerra in Ucraina, ha affermato Kallas poco prima dei colloqui tra i ministri degli Esteri dell’UE.

Nell’UE, beni russi per un valore di circa 210 miliardi di euro sono stati congelati a causa della guerra in Ucraina. Alcuni Stati membri dell’UE, come la Polonia e gli Stati baltici, chiedono la confisca di tali beni per sostenere l’Ucraina. Tuttavia, Germania, Francia e Belgio si oppongono, adducendo preoccupazioni di natura legale e il fatto che i futuri profitti derivanti da tali beni sono già destinati al sostegno dell’Ucraina.