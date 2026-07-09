Ghalibaf: “Lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto se non con accordi iraniani”

AgenPress. Il capo negoziatore iraniano nei colloqui con gli Stati Uniti, Mohammad Bayer Ghalibaf, ha ribadito ancora una volta che lo Stretto di Hormuz “non verrà riaperto se non con ‘accordi iraniani’, non con minacce americane”.

“L’America non ha ancora capito che l’intimidazione e il mancato rispetto delle promesse non sono più impuniti. Lasciatemi dire una cosa semplice: se ci colpite, vi colpiremo”, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, secondo quanto riportato da X.

In Iran, esplosioni sono state udite dalla mezzanotte nelle città di Bandar Abbas (sud), Konarak (est) e Sabahar (sud), mentre in alcune zone è mancata l’elettricità, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale IRNA.

Un vigile del fuoco è rimasto ucciso in un raid contro l’aeroporto di Iransar, nel sud-est del Paese, secondo quanto riportato dalla televisione di stato. Una base militare è stata colpita a Bushehr, nel sud-ovest, sede dell’unica centrale nucleare operativa dell’Iran, ha dichiarato un funzionario locale. Un ponte ferroviario è stato preso di mira nel Golestan, nel nord, secondo quanto riportato dai media.

L’agenzia di stampa ufficiale IRNA ha riferito che un attacco nel Khuzestan (ovest) ha ucciso almeno altre tre persone e ne ha ferite diverse altre.