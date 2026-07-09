Codacons su ferrovie: caos treni per la Calabria

AgenPress. Ancora una giornata di pesanti disagi per la circolazione ferroviaria con diversi treni diretti verso il sud Italia cancellati o in viaggio con pesanti ritardi.

Lo denuncia il Codacons, che sta ricevendo le segnalazioni di molti viaggiatori.

Come informa il sito di Rfi, a causa di danni all’infrastruttura da parte di ignoti da stamattina da Battipaglia a Paola non circolano i treni e la circolazione è sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola.

Numerosi treni diretti verso il sud sono stati cancellati, coinvolgendo anche i passeggeri che avrebbero dovuto fermarsi in Campania, quindi non direttamente interessati dai problemi sulle linee calabresi – denuncia il Codacons.

Una situazione di caos che sta determinando enormi disagi agli utenti, e che si si aggiunge ai rallentamenti legati ai lavori di ammodernamento della rete presso il nodo di Firenze, trasformando in questi giorni il trasporto ferroviario in una odissea per migliaia di viaggiatori – conclude il Codacons.