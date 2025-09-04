type here...

Borgonzoni: “Addio a Giorgio Armani. Ci lascia un maestro, ambasciatore dell’Italia nel mondo”

Moda
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Con Giorgio Armani scompare non soltanto un genio della moda, ma un simbolo dell’Italia nel mondo. La sua visione ha ridefinito il concetto stesso di eleganza, unendo sobrietà e modernità, tradizione e innovazione, contribuendo a dare al Made in Italy quella forza riconoscibile che è diventata patrimonio universale.

La sua storia è quella di un uomo che, con determinazione e talento, ha saputo trasformare un’idea in un impero culturale ed economico, dimostrando che il vero stile non è solo apparenza, ma un modo di raccontare il nostro Paese, i suoi valori, la sua bellezza.

Oggi l’Italia perde un maestro e un ambasciatore silenzioso ma potentissimo della nostra identità. A lui va la gratitudine di tutti noi, per avere insegnato che l’eleganza è anche un atto di rispetto verso gli altri e verso se stessi”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits