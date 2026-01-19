type here...

Mollicone (FDI): “Addio a Valentino, icona eterna del genio italiano. Subito intitolazione Via per “Chiara Fama”

AgenPress. “Con Valentino Garavani scompare un gigante della cultura e dello stile, un artista che ha reso il Made in Italy un sinonimo universale di eleganza e bellezza. Il suo ‘Rosso’ resterà per sempre un marchio indelebile nella storia del costume mondiale”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.

“Alla famiglia e alla Fondazione Valentino Garavani va il mio più sentito cordoglio. L’Italia perde oggi un visionario che ha saputo elevare la moda a forma d’arte, rendendola uno dei pilastri dell’identità culturale e del prestigio nazionale nel mondo.

Auspichiamo che Roma Capitale proceda subito con l’intitolazione di una via per chiara fama, per onorare degnamente un uomo che ha portato il nome della nostra città e della nostra Nazione sulle vette più alte del prestigio internazionale”.

