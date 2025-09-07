type here...

Jim Jarmusch si è aggiudicato il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia per "Father, Mother, Sister, Brother"

AgenPress. Il regista statunitense Jim Jarmusch si è aggiudicato il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia per “Father, Mother, Sister, Brother”.

Il film sulle famiglie disfunzionali esplora le complesse relazioni tra figli adulti e genitori in tre episodi. Nel cast figurano Cate Blanchett, Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling e Vicky Krieps.

Jarmusch si affida a osservazioni sottili e motivi ricorrenti nel film. Gesti, sguardi e pause in “Padre, Madre, Sorella, Fratello” rivelano più di quanto possano fare le parole sui rapporti tra i membri della famiglia. Affronta anche il mutismo che spesso prevale. Jim Jarmusch è uno dei più noti registi d’autore contemporanei.

L’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, iniziata il 27 agosto, è considerata una delle più importanti al mondo, insieme al Festival di Cannes. Quest’anno, 21 film si sono contesi i premi principali.

I premi sono stati assegnati da una giuria internazionale presieduta dal regista statunitense Alexander Payne.

